الملك سلمان يرحب بترامب عبر “تويتر”.. ويؤكد: زيارتكم ستحقق الاستقرار للمنطقة والعالم

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر تويتر، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فور وصوله إلى الرياض.

وفي التغريدة التي أظهرها حساب الملك سلمان في تويتر: نرحب بالرئيس #ترمب في #المملكة.. ستعزز زيارتكم تعاوننا الإستراتيجي وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ قال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: عظيم أن أكون في الرياض وأتطلع لقضاء وقت ممتع فيما تبقى من اليوم.

ووصل الرئيس دونالد جي ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، إلى الرياض، في زيارة تاريخية رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.