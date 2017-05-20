 شاهد لحظة وصول إيفانكا ترمب وزوجها إلى الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد لحظة وصول إيفانكا ترمب وزوجها إلى الرياض

شاهد لحظة وصول إيفانكا ترمب وزوجها إلى الرياض
المناطق - الرياض

وصلت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترمب، وزوجها، جاريد كوشنير، إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في الرياض. ودخلت إيفانكا الفندق ممسكة بيد زوجها، مرتدية فستاناً أسود طويلاً به ورود بيضاء.

يذكر أن الرئيس الأميركي كان وصل صباحاً إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث استقبله وزوجته ميلانيا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وتوجهوا إلى قاعة الشخصيات الكبرى في المطار، حيث مكثوا قليلاً، قبل أن ينطلقوا إلى الفندق.

ويرافق ترمب بالإضافة إلى ابنته إيفانكا وزوجها اللذين خرجا من الباب الخلفي للطائرة الرئاسية الأميركية AF1، وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر.

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