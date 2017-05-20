 خطاب ترمب من الرياض.. حديث عن “معركة بين الخير والشر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العمل: تم الوصول إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم الأمير متعب بن عبدالله يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك خالد العسكرية الأربعاء المقبل  العواجي : شركات صينية تسعى لدخول السوق السعودي وجلب استثماراتها في مجال الطاقة الكهربائية مدير مدني القصيم يدشن الحملة التوعوية للكشف الوقائي سياحة نجران تغرم 19 منشأة سياحية مخالفة للإشتراطات واللوائح غدا .. انطلاق منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب برعاية “التحالف الإسلامي” “السياحة” تنفذ دورة تدريبية على شواطئ أملج ضمن برنامج “لا تترك أثر” خطاب ترمب من الرياض.. حديث عن “معركة بين الخير والشر” ترامب يصل إلى قصر اليمامة في الرياض شاهد لحظة وصول إيفانكا ترمب وزوجها إلى الرياض كيف قضى “ترامب” رحلة الـ14 ساعة إلى الرياض ؟ الملك سلمان يرحب بترامب عبر “تويتر”.. ويؤكد: زيارتكم ستحقق الاستقرار للمنطقة والعالم

خطاب ترمب من الرياض.. حديث عن “معركة بين الخير والشر”

خطاب ترمب من الرياض.. حديث عن “معركة بين الخير والشر”
المناطق - الرياض

ذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلاً عن مسودة خطاب سيلقيه الرئيس الأميركي في العاصمة السعودية الرياض غدا الأحد أن دونالد ترمب سيدعو للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي وسيصف الجهود بأنها “معركة بين الخير والشر”.

ونقلت الوكالة عن مسودة الخطاب، التي لا تزال تخضع للمراجعة، أن ترمب سيقول “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم. نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا”.

وقالت أسوشيتد برس إن الخطاب سيدعو أيضا القادة العرب والمسلمين إلى “طرد الإرهابيين” ومن المقرر أن يجتمع ترمب مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتناول الغداء مع قادة أكثر من 50 دولة إسلامية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>