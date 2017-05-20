سياحة نجران تغرم 19 منشأة سياحية مخالفة للإشتراطات واللوائح

غرم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران 19 منشأة سياحية مخالفة للإشتراطات واللوائح في قطاع الإيواء السياحي وذلك خلال الجولات الرقابية لمفتشي الفرع على دور الايواء من الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر بالمنطقة في اطار جهودها للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة وتطبيق الأنظمه واللوائح.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح بأنه تم تغريم 19 منشاة سياحية مخالفة للاشتراطات واللوائح المنظمة لتشغيل المنشاة السياحية في منطقة نجران والتي تم ضبطها خلال جولات ميدانية لمفتشي الفرع استهدفت مرافق الإيواء السياحي كالفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر السياحي ومنظمي الرحلات

وأكد أن آل مريح ان المخالفات تمثلت في مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة وضبط جودة الخدمة المقدمة من قبل المنشآت المرخصة من ناحية مستوى النظافة وتوفر وسائل الأمن والسلامة ، والمنشآت الغير ملتزمة بالأسعار المعتمدة أو التي لم تقم بتعليق قائمة الأسعار بمكان واضح في الاستقبال وضبط المنشآت المخالفة لاشتراطات التراخيص وعدم تجديدها ، ومنشآت الإيواء السياحي التي تختلف مسمياتها عن المرخص لها.

وأبان ال مريح ان هذه الأجراءات جاءت بعد ان اتخذت كافة الانظمة من اعطاء مهله وانذارات للمخالف لتصحيح وضعه وبعد ان استنفذت كل المحاولات تم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المنشأت المخالفة

وأضاف آل مريح إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه الرامية إلى رفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء وزوار المنطقة وتماشيا مع حرص رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إن تكون منطقة نجران من المناطق المستهدفة سياحيا والتي يرى سموه لها مستقبلا واعد في مجال السياحة الوطنية

وقدم آل مريح شكره وتقديره للمستثمرين ولشركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهودهم وتعاونهم مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة كما قدم ال مريح شكره لمنسوبي ادارة التراخيص بالفرع على جهودهم المميزه

واهاب ال مريح بالمستثمرين في المجال السياحي بالالتزام باللوائح والانظمة المنظمة للعمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق براحة النزيل الذي يدفع مقابل مالي وأهمية رقي وتطوير كل الخدمات المقدمه له