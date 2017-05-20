مدير مدني القصيم يدشن الحملة التوعوية للكشف الوقائي

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء ابراهيم بن محمد المجماج الحملة التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم والتي تهدف للكشف الوقائي على مجموعة من المواقع والمنشآت المختلفة وذلك للتأكد من توفر وفعالية أنظمة السلامة في تلك المنشآت .. حيث اجتمع اللواء المجماج بعددً من القائمين على تنفيذ الحملة واعلن انطلاق الحملة مؤكداً لهم أهميتها وانها تأتي في وقت يستدعي فيه التركيز على المنشآت والمجمعات التجارية الهامة التي ستشهد حركة تجارية خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك .. كما أكد اللواء المجماج ان المواطن يأمل الكثير من رجل الدفاع المدني ليؤدي مهامة التي تساهم في حماية الأرواح والممتلكات .. من جانبه أكد مدير الادارة العامة للسلامة بمدني القصيم العقيد خالد بن عبدالكريم العودة أن الحملة تتضمن القيام بأدوار متعددة تبدأ بمسار توعوي يتزامن مع خطة للكشف الوقائي وضبط المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة حيث تم تكليف مجموعة من الضباط والأفراد لتنفيذ هذه الحملة التي ستشمل مدينة بريدة وجميع محافظات المنطقة .. وأضاف العقيد العودة ان الحملة بدأت نهاية هذا الاسبوع وستستمر خلال الايام القادمة لتشمل شهر رمضان المبارك وفصل الصيف حيث سيتم التركيز أولاً على تجنب المخاطر التي تتعلق بفصل الصيف وشهر رمضان المبارك ..