 لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة شاهد الملك سلمان والرئيس “ترامب” يؤديان العرضة السعودية بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء الجبير : زيارة “ترمب” للمملكة بداية لبناء حقبة جديدة في العلاقات الثنائية اتفاقيات “الطيران” و “توطين التقنية المتقدمة” توفر 29 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات أمير الباحة يدشن غدا عدداً من الخدمات الإلكترونية ،ويبدأ سموه بعد غدٍ بزيارات تفقدية لمحافظات المنطقة جوائز بقيمة ربع مليون لمسابقة للقرآن الكريم برعاية الأمير سعود بن مشهور إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف بلدية الرفيعة تصدر أول رخصة بناء الكترونية أهالي الأحساء يرفعون شكرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية بمناسبة رفع تصنيف مطار الأحساء قمة.. قمتان.. ثلاث أرامكو السعودية تبرم اتفاقيات مع شركات أمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة

لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة

لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة
المناطق - وكالات

حذرت دراسة جديدة أجريت من قبل الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة من أن منصتي التواصل الاجتماعي “انستجرام” و”سناب شات” تضران بالصحة النفسية للشباب.

وقد أجريت الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميرور البريطانية على موقعها الإلكتروني على 1479 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا حيث طلب منهم أن يجيبوا عما اذا كانت منصات التواصل الاجتماعي لها علاقة بشعورهم بالقلق والوحدة وغير ذلك.

وأظهرت النتائج أن موقع يوتيوب هو الأكثر ايجابية في هذا الصدد يليه موقع تويتر بينما كان انستجرام وسناب شاب الأكثر سلبية لدى الشباب من حيث زيادة شعورهم بالقلق والوحدة.

وحذرت الدراسة من أضرار الاستخدام الكثيف لجميع منصات التواصل الاجتماعي رغم شعور الشباب نسبيًا بالراحة عن حديثهم عن القضايا الشخصية على شبكة الإنترنت.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>