لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة

حذرت دراسة جديدة أجريت من قبل الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة من أن منصتي التواصل الاجتماعي “انستجرام” و”سناب شات” تضران بالصحة النفسية للشباب.

وقد أجريت الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميرور البريطانية على موقعها الإلكتروني على 1479 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا حيث طلب منهم أن يجيبوا عما اذا كانت منصات التواصل الاجتماعي لها علاقة بشعورهم بالقلق والوحدة وغير ذلك.

وأظهرت النتائج أن موقع يوتيوب هو الأكثر ايجابية في هذا الصدد يليه موقع تويتر بينما كان انستجرام وسناب شاب الأكثر سلبية لدى الشباب من حيث زيادة شعورهم بالقلق والوحدة.

وحذرت الدراسة من أضرار الاستخدام الكثيف لجميع منصات التواصل الاجتماعي رغم شعور الشباب نسبيًا بالراحة عن حديثهم عن القضايا الشخصية على شبكة الإنترنت.