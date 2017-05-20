 العمل: تم الوصول إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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العمل: تم الوصول إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم

العمل: تم الوصول إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم
المناطق - متابعات

ذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت أن فريق الحماية توصل إلى السيدة التي ظهرت في مقطع “إمراة تحرق قلب طفله” ويجري اتخاذ اللازم، وأشار إلى أنه تم تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها.

الجدير بالذكر أن مقطع انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تتحدث مع الطفلة “سكينة” عن حالة والدتها الصحية، لتبدأ باستفزازها بكلمات مؤلمة لتنفجر بعهدها الطفلة بالبكاء، وعلى الفور ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار الشديد من هذا التصرف، ورفض المجتمع برمته الأسلوب غير الإنساني الذي كانت تتحدث به المرأة مع الطفلة.

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