 وزير التجارة الأميركي : أمل أن تسمح لنا السعودية استعارة شعارها العزم يجمعنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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وزير التجارة الأميركي : أمل أن تسمح لنا السعودية استعارة شعارها العزم يجمعنا

وزير التجارة الأميركي : أمل أن تسمح لنا السعودية استعارة شعارها العزم يجمعنا
المناطق - وكالات

أكد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في كلمة ألقاها خلال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأميركي الأول 2017، أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة و السعودية .

وأشاد الوزير الأميركي بكلمة للمنتدى بالرياض، بجهود المملكة تنظيم مثل هذا الحدث بهذه السرعة بما يؤكد قدراتها الإدارية القوية التي ستلعب دورا مهما في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وقال ويلبور : “إنني مسرور جدا لوجودي هنا، وليس فقط لأنني صعدت على الطائرة مع الرئيس، وإنما لأنني لا أعتقد ان أي دولة كان باستطاعتها التحضير لمثل هذا الحدث بهذه السرعة الفائقة كما فعلت السعودية والولايات المتحدة وبوجود هذا الحشد الواسع والمهم من الشركات والأشخاص”.

واعتبر ويلبور أن هذا الحدث “يبرهن القدرات الإدارية القوية التي ستلعب دورا مهما في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.

وقال : “أنا أيضا أحسد المملكة على قدرتها ابتكار هذا الشعار المميز “العزم يجمعنا” لمثل هذا الحدث الضخم واتمنى ان نستطيع بدورنا لدى استضافة هذا الحدث العام المقبل في واشنطن ابتكار شعار مماثل وأن لم نتمكن آمل أن تسمح لنا السعودية استعارة شعارها”.

وتابع قوله : “أنني متشوق لخطوات المملكة تخفيض القيود التشريعية وهي خطوة نقوم بها أيضا في واشنطن ويسرني أن توجهاتنا تتزامن ونتعاون في كافة المجالات من الحكومة الى الأعمال الى المسائل الاجتماعية بما سيكون علاقة طويلة الأمد بين الطرفين. واتشوق لمعرفة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعلن”.

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