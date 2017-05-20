 بدء قمة الملك سلمان والرئيس ترامب في قصر اليمامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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بدء قمة الملك سلمان والرئيس ترامب في قصر اليمامة

بدء قمة الملك سلمان والرئيس ترامب في قصر اليمامة
المناطق - وكالات

بدأت في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، قمة الملك سلمان والرئيس دونالد ترامب، لبحث سبل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية.

والقمة السعودية الأميركية هي أولى القمم الثلاث، إضافة إلى #القمة_الخليجية_الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية.

في الأثناء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن أميركا بصدد توقيع اتفاقيات نوايا دفاعية مع السعودية، بقيمة نحو 110 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول أن الاتفاقيات ستدعم أمن الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب بالمنطقة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد ذكر في تغريدة على حسابه في “تويتر” للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، “زيارتكم تعزز تعاوننا الاستراتيجي والاستقرار للمنطقة والعالم”.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يستهل أول جولة خارجية له بزيارة – وصفت بالتاريخية للسعودية.

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