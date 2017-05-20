 توقيع اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار بين الرياض وواشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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توقيع اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار بين الرياض وواشنطن

توقيع اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار بين الرياض وواشنطن
المناطق - وكالات

شهدت القمة التي عقدت، السبت، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بين الملك سلمان والرئيس دونالد ترامب، توقيع الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، كما وقعت اتفاقيات بين الرياض وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.

كما شهد الملك سلمان والرئيس ترامب توقيع عشرات الاتفاقيات في المجالات العسكرية والتجارية والطاقة والبتروكيماويات.

وشهد خادم الحرمين والرئيس الأميركي التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركة أرامكو السعودية، كذلك تم التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمارات البتروكيميائية “اتفاقية تأسيس مصنع للإيثيلين في الولايات المتحدة”، كما تم الاتفاق على التعاون على تطوير التطبيقات الخاصة بالرعاية الصحية “نظام بريدكس”.

 

 

وأيضا تم التوقيع على اتفاقية مع شركة جي اي هشام باهكالي لتبادل خطاب نوايا بين وزارة الصحة وشركة جنرال اليكتريك، وكذلك التوقيع على اتفاقية في مجال توليد الطاقة.

وفي مجال التعدين، تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الرياض وواشنطن، كما تم توقيع اتفاقية تعاون في المجالات الصحية.

وفي مجال النقل الجوي تم توقيع اتفاقية شراء طائرات.  كما تم توقيع اتفاقية في مجال الاستثمارات العقارية.

 

 

والقمة السعودية الأميركية هي أولى القمم الثلاث، إضافة إلى #القمة_الخليجية_الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية.

في الأثناء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن أميركا بصدد توقيع اتفاقيات نوايا دفاعية مع السعودية، بقيمة نحو 110 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول أن الاتفاقيات ستدعم أمن الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب بالمنطقة.

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