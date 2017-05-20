أمين الباحة يقوم  بزيارة لقرية ذي عين التراثية 

أستقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري أمين منطقة الباحة الدكتور / علي السواط بقرية ذي عين التراثية ، وقد اطلع الأمين على مشروع نقطة الوصول والمزارع المحيطة، ثم تجول داخل القرية التراثية واستمع خلالها على شرح مفصل من مدير عام هيئة السياحة ، بداية من المسوحات الأولية التطبيقية فعمل الدراسات الإنقاذية مرورا بمراحل العمل الفعلي للكتل المستهدفة بالترميم وصولا إلى الانتهاء من أعمال الترميم ، مع التأكيد على أن حفظ التراث العمراني يسعى إلى ثلاث مبادئ رئيسية وهي : ١- تحقيق الصالح العام : من خلال المحافظة على الممتلكات الثقافية والتاريخية ٢- تحقيق التنمية الاقتصادية: من خلال الجذب السياحي للتراث العمراني ٣- تحقيق التنمية المستدامة: من خلال تعزيز التنمية العمرانية وحماية الأصول التاريخية ( كما هو الواقع في القرية ) ..

وفي وقفة على أحد مباني القرية التراثية أكد د. السواط بان الاهتمام بالقرى التراثية واجب وطني باعتبارها أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية وموردا اقتصاديا للمجتمعات المحلية ، وكونها تمثل بعدا حضاريا للمملكة العربية السعودية ، وتعزز الهوية الوطنية .. ومباني التراث العمراني تساعد في إيجاد شعور قوي بالانتماء والارتباط في الحياة الحضرية المعاصرة في ظل عالم أخذ في التحضر بسرعة كبيرة وتسيطر عليه مبادئ العولمة وقيمها .. ولعل حفظ الأصول التاريخية وتنمية قرية ذي عين التراثية اكتسبت اليوم أولوية خاصة يؤكد ذلك موافقة المقام السامي بإدراجها لمنظمة التراث العالمي العالمي ..مؤكدا على حرصه الشديد على تكامل جهود أمانة المنطقة مع هيئة السياحة وأعمالها بقرية ذي عين التراثية والعمل على تنميتها وضمان توفر الخدمات الأساسية اللازمة لتشجيع الزوار على تكرار الزيارة لهذه القرية المتفردة بجمالها ، ويساهم في قضاء جزء من برنامجهم السياحي داخلها..

حضر اللقاء الأستاذ / محمد خميس الزهراني رئيس بلدية محافظة المخواة والأستاذ / يحيى عارف مدير قرية ذي عين التراثية.