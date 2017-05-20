أمير مكة ونائبه يلتقيان رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة مؤخراً رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” التي أطلقتها وزارة الداخلية أواخر جمادى الآخر الماضي وتستمر 90 يوماً.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة على الدور الريادي لرجال الأمن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، في حفظ الأمن – بعد توفيق الله – وتطبيق الأنظمة على المخالفين بما يكفل تحقيق أعلى درجات الأمن للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، منوها سموه إلى أن المواطن رجل الأمن الأول ، وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تتمثل في التعاون مع الجهات الأمنية ، والإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر عليهم ، سائلا سموه الله التوفيق لكافة العاملين في الحملة وأن تكلل مساعيهم بالنجاح وتحقق الحملة أهدافها.

كما استعرض الأمير خالد الفيصل أعمال وجهود اللجنة الإشراقية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” في المنطقة منذ انطلاقة أعمالها ، كذلك استمع سموه إلى شرح عن المحاور المهمة للحملة والتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات والهيئات الحكومية، لإيصال رسائل الحملة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن آلية سير العمل في صالات استقبال الوافدين المخالفين المستفيدين من الحملة وإجراءات مغادرتهم عبر المنافذ المختلفة .

وبحسب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” اللواء جمعان الغامدي فإن الحملة تؤكد على أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في هذه الحملة المتمثل بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء الوافدين المخالفين أو التستر عليهم وإبلاغ الجهات المختصة عن مرتكبي هذه المخالفات وأماكن تواجدهم، مجددا الدعوة لجميع الوافدين المخالفين إلى سرعة المبادرة بالمغادرة قبل انتهاء المدة المتبقية للمهلة المحددة لمغادرة المخالفين للبلاد من تلقاء أنفسهم والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم.

كما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي عبدالله بن بندر رئيس وأعضاء اللجنة اللذين قدموا لسموه شرحا عن حملة وطن بلا مخالف ، وهنؤوه بالثقة الملكية سائلين الله له العون والتوفيق.