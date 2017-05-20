أرامكو السعودية تبرم اتفاقيات مع شركات أمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة

وقعت أرامكو السعودية اليوم اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى في خطوة ستمهد الطريق أمام الشركة لتعزيز آفاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشجيع نظيراتها الأمريكية على تنفيذ استثمارات داخل المملكة.

وقد جرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات في الرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تشمل زيارة الرئيس ترامب للملكة أيضًا قمة أعمال حضرها المديروين التنفيذيون السعوديون والأمريكيون بهدف تعزيز أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة المتحدة الأمريكية.

وقد تم التوقع على هذه الاتفاقيات من قبل رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، ونظيره الأمريكي.

وبهذه المناسبة، قال الناصر: “تؤكد مذكرات التفاهم، التي وقعناها اليوم، على آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية والتي تمثّل حلقة الوصل بين رؤية المملكة 2030 وعمق وقوة الاقتصاد الأمريكي.”

وتسلط الاتفاقيات التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، الضوء على حجم النمو الاستراتيجي والتنويع الجاري في أرامكو السعودية، بما في ذلك تعزيز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيماويات في العالم، والتركيز على بناء القدرات المحلية لخبرتها الفنية وقوتها العاملة.

وتشمل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أو تنقيحها ما يلي:

المشروع المشترك مع شركة جاكوبس إنجينيرينغ – مشاريع مشتركة جديدة لتقديم خدمات إدارة المشاريع والإنشاءات، ورفع مستوى تنفيذ المشاريع وخلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة والمنطقة

ويمثل هذا المشروع اتفاقية نهائية مع شركة جاكوبس إنجينيرينغ غروب لتشكيل شركة مشروع مشترك مقرها المملكة العربية السعودية تقدّم خدمات مهنية في إدارة المشاريع والإنشاءات لمشاريع البناء والبنية التحتية في المملكة. وقد اتفق الطرفان أيضًا على إقامة مشروع مشترك لتقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تخلق هذه الاتفاقية 300 فرصة عمل.

المشروع المشترك مع شركة ناشيونال أويل ويل فاركو – أرامكو السعودية وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو تعلنان إقامة مشروع مشترك لتوفير منصات الحفر ذات المواصفات العالية ومعدات الحفر المتقدمة.

أبرمت أرامكو السعودية وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو مذكرة تفاهم لإقامة مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع أجهزة حفر برية ذات مواصفات عالية ومعدات حفر بالإضافة إلى مجموعة من خدمات ما بعد البيع وذلك من خلال مرافق التصنيع المتطورة في المملكة وتقنيات الحفر الرائدة التي تمتلكها شركة ناشيونال أويل ويل فاركو. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان أن مشروعهما المشترك سينشئ مركزًا تعليميًا لتدريب الفنيين السعوديين على صيانة وتشغيل معدات الحفر التقنية المتطورة التي سيجلبها المشروع للمملكة، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع ألف فرصة عمل.

مذكرة تفاهم لإجراء دراسة جدوى حول حزمة أكبر من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز مع شركة جنرال إلكتريك – إضافة قيمة لمجموعة الأعمال الحالية مع شريك لفترة طويلة

مذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير أعمال جديدة عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة بما في ذلك مجموعة من المحفزات في مجالات التنقيب والإنتاج، ونقل المنتجات، والتكرير والمعالجة والتسويق في قطاعي النفط والغاز، وتشمل تطوير مراكز تصنيع لخدمات ومعدات حقول النفط. ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع ألفي فرصة عمل.

مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك – لإجراء تحوّل رقمي لعمليات أرامكو السعودية

في قطاع النفط والغاز، وقعت أرامكو السعودية وشركة جنرال إلكتريك مذكرة تفاهم لإجراء تحّول رقمي لعمليات أرامكو السعودية، بهدف توفير 4 مليارات دولار أمريكي في الإنتاجية سنويًا.

ولتحقيق هذا التحول، ستقوم جنرال إلكتريك بإنشاء مكتب تحوّل رقمي، يضم عددًا من المهندسين والخبراء السعوديين، وسيوفر هذا المكتب 250 وظيفة في قطاع التقنية الفائقة، إضافة إلى خلق 500 وظيفة إضافية في قطاع الصناعة الرقمية.

وستعمل جنرال إلكتريك وفق أهداف رؤية المملكة 2030 لتشجيع دراسة العلوم والتقنية والرياضيات في المدارس الثانوية والجامعات السعودية، لتطوير تخصصات الصناعة الرقمية، لتلبية الطلب المستقبلي على هذه التخصصات.

ويعد هذا التعاون مثالاً قويًا لقيادة أرامكو السعودية للصناعة والتزامها برؤية المملكة 2030 لتطوير مهن التقنية الفائقة، والمعرفة المهنية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي.

مذكرة تفاهم (منقحة) مع شركة روان – لإنشاء شركة حفر بحري في المملكة

مذكرة تفاهم غير ملزمة يقوم بموجبها الشركاء في شركة ريكس أوف شور بإعداد تصاميم منصات الحفر المثبّتة على قوائم، المقرر تصنيعها في الحوض البحري في مدينة رأس الخير في المملكة. وتعد مذكرة التفاهم هذه امتدادًا للاتفاقية الموقعة في شهر نوفمبر 2016م لإقامة مشروع مشترك مملوك مناصفة لامتلاك وتشغيل وإدارة منصات الحفر البحرية في المملكة. كما ستستفيد شركة المشروع المشترك الجديدة من أعمال شركة روان القائمة في المملكة حيث إن قاعدتها تضم نطاق أعمال يغطي حقول النفط والغاز الحالية والمستقبلية، التي تقع في المناطق البحرية في المملكة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة أعمالها خلال الربع الثاني من عام 2017م، وأن توفر ألف فرصة عمل.

مذكرة تفاهم (منقحة) مع شركة نابورس – لبحث آفاق تطوير وتحسين أعمال الحفر البري

مذكرة تفاهم لبحث آفاق تحسين وتطوير الخدمات اللوجستية لتوفير أعمال الحفر البري والاستفادة من الخدمات، ونقل أجهزة الحفر للمشروع المشترك لامتلاك وتشغيل أجهزة الحفر البرية. وتشمل فوائد هذا المشروع إلغاء تكاليف تحريك أجهزة الحفر، وتخفيض أسعار التأجير اليومي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيجاد فرص عمل بمستويات سعودة يتوقع أن تصل إلى 80 %. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع ألف فرصة عمل.

مذكرة تفاهم مع شركة ماكديرموت – لتوسيع وتطوير الثروة المادية والبشرية للشركة داخل المملكة

وقعت أرامكو السعودية و شركة ماكديرموت إنترناشيونال مذكرة تفاهم أخرى مع أرامكو السعودية لتعزيز وتطوير الثروة المادية والبشرية داخل المملكة كجزء من برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) الذي أطلقته أرامكو السعودية. وتبرهن مذكرة التفاهم هذه على دعم شركة ماكديرموت لرؤية المملكة 2030 وبرنامج اكتفاء، حيث التزمت الشركة بتنفيذ خطة مؤلفة من تسع مبادرات لزيادة مساهمتها في جهود التوطين في المملكة، وكذلك تحقيق أهدافها لعام 2021م. كما تعتزم شركة ماكديرموت زيادة عدد المواطنين السعوديين ضمن قوتها العاملة في منطقة الشرق الأوسط إلى 40 % بحلول عام 2030م. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 3 آلاف فرصة عمل.

مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل – تعزيز الرقمنة في قطاع النفط والغاز

تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الشركتين ودعم تطوير وتنويع قطاع النفط والغاز في المملكة، وتسريع وتيرة تحقيق الفوائد من إنترنت الأشياء الصناعية في أعمال أرامكو السعودية. ومن المنتظر أن تخلق مذكرة التفاهم هذه أكثر من 200 فرصة عمل، فضلًا عن تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة.

مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل – شراكة جديدة لدعم برنامج اكتفاء

من المنتظر أن تستشرف مذكرة التفاهم الإمكانات المتاحة للقدرات والأنظمة الهندسية الجديدة المقرر تطويرها في العديد من المراكز الصناعية الرائدة في المملكة، ودعم أهداف برنامج اكتفاء المتمثلة في زيادة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل وتطوير الأيدي العاملة داخل المملكة.

مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير

ستطرح مذكرة التفاهم هذه سلسلة من المشاريع المتعلقة بتوطين سلع وخدمات حقول النفط، ومن المنتظر أن تخلق 2600 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة.

مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون

ستطرح مذكرة التفاهم هذه سلسلة من المشاريع المتعلقة بتوطين سلع وخدمات حقول النفط، ومن المنتظر أن تخلق أكثر من 750 فرصة عمل، فضلًا عن تقديم خدمات دعم عالية القيمة.

مذكرة تفاهم مع شركة ويذرفورد

ستطرح مذكرة التفاهم هذه سلسلة من المشاريع المتعلقة بتوطين سلع وخدمات حقول النفط، ومن المنتظر أن تخلق أكثر من 900 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة.

مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز

ستطرح مذكرة التفاهم هذه سلسلة من المشاريع المتعلقة بتوطين سلع وخدمات حقول النفط، ومن المنتظر أن تخلق 600 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة.

مذكرة تفاهم مع إيمرسون

التعاون من أجل التحول الرقمي ضمن عمليات أرامكو السعودية التي تمشل حلول النظام البيئي الرقمي لشركة بلانتوب (إيوت)، وبرامج تدريب الكفاءات (تدريب موظفي أرامكو السعودية)، ومبادرات حقل النفط الرقمي؛ والبحث والتطوير في التطبيقات المتقدمة لأتمتة العمليات.