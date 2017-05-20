بلدية الخرج تصادر من الأسواق كمية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة

قامت وكالة الخدمات ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة بادارة الرقابة الصحية وخلال جوالاتها الميدانية المكثفة بمصادرة أكثر من ٨٠٠ كيلو من المواد الغذائية لسوء التخزين وإنتهاء الصلاحية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة من عدد من المراكز الغذائية والبقالات وذلك ضمن ماتقوم به البلدية من جهود لدخول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك والتي قامت بإتلافها وتطبيق الغرامات على المخالفين بالحد الأعلى .

كما قامت باغلاق احد المحلات وذلك لمخالفته الأنظمة والأشتراطات البلدية .

هذا وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري إستمرار تلك الحملات بشكل دائم ومع دخول الشهر الكريم والتي يكثر فيها بيع المواد الغذائية التي تتزامن مع شهر رمضان والتي لن يتم التساهل فيها بتطبيق الغرامات والجزاءات بالحد الأعلى كونها تمس صحة الانسان