 بلدية الخرج تصادر من الأسواق كمية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحت شعار “لأجلكم”.. أمير عسير يرعى الاحتفال الوطني لمسيرة التعليم في الحد الجنوبي بلدية الخرج تصادر من الأسواق كمية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أرامكو السعودية تبرم اتفاقيات مع شركات أمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة أمير مكة ونائبه يلتقيان رئيس وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” أمين الباحة يقوم  بزيارة لقرية ذي عين التراثية  ” علي ” يضيء منزل راكان آل عتيق توقيع اتفاقيات بقيمة 280 مليار دولار بين الرياض وواشنطن بدء قمة الملك سلمان والرئيس ترامب في قصر اليمامة رئيس أرامكو : الشراكات التجارية تعزز إيجاد فرص العمل والتوطين والنمو والتنوُّع الاقتصادي وزير التجارة الأميركي : أمل أن تسمح لنا السعودية استعارة شعارها العزم يجمعنا بالفيديو ..خادم الحرمين يقلد الرئيس الأمريكي ترامب وسام الملك عبدالعزيز

بلدية الخرج تصادر من الأسواق كمية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة

بلدية الخرج تصادر من الأسواق كمية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة
المناطق - الرياض - أشرف العصيمي
قامت وكالة الخدمات ببلدية محافظة الخرج والمتمثلة بادارة الرقابة الصحية وخلال جوالاتها الميدانية المكثفة بمصادرة أكثر من ٨٠٠ كيلو من المواد الغذائية لسوء التخزين وإنتهاء الصلاحية من اللحوم والأجبان والخضار المعلبة  من عدد من المراكز الغذائية والبقالات وذلك ضمن ماتقوم به البلدية من جهود لدخول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك والتي قامت بإتلافها وتطبيق الغرامات على المخالفين بالحد الأعلى .
كما قامت باغلاق احد المحلات وذلك لمخالفته الأنظمة والأشتراطات البلدية .
هذا وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري إستمرار تلك الحملات بشكل دائم ومع دخول الشهر الكريم والتي يكثر فيها بيع المواد الغذائية التي تتزامن مع شهر رمضان والتي لن يتم التساهل فيها بتطبيق الغرامات والجزاءات بالحد الأعلى كونها تمس صحة الانسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>