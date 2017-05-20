تحت شعار “لأجلكم”.. أمير عسير يرعى الاحتفال الوطني لمسيرة التعليم في الحد الجنوبي

يشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير ، الاحتفال الوطني الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة مساء الأربعاء المقبل على مسرح المفتاحة ، للاحتفاء بنجاح تجربة التعليم في الحد الجنوبي ، وتكريم الجهات الداعمة والمشاركة للعمل التعليمي في تلك المواقع ، وذلك بحضور سمو نائب أمير المنطقة الأمير منصور بن مقرن ،ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ، ومديري الجامعات ، وقادة القوات المسلحة والأمن العام وحرس الحدود ، وقيادات وزارة التعليم .

وأوضح المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن الاحتفال سيتضمن فلما يجسد مسيرة التعليم في المناطق الحدودية رغم الظروف المحيطة ، والجهود المبذولة لرعاية أبناء وبنات الشهداء والمرابطين ، فضلا عن تجسيد حكمة القيادة الرشيدة ، في إدارة عمليات عاصفة الحزم بحكمة واقتدار، دون المساس بمسيرة الحياة الطبيعية ومنها الخدمات التعليمية ، لتصبح تلك الجهود أنموذجا وتجربة رائدة يحتذى بها ، إضافة إلى أوبريت وطني ، وتكريم الجهات والقطاعات المشاركة والداعمة للعمل التعليمي في الحد الجنوبي .

ولفت آل كركمان إلى أنه تم تخصيص معرض يعنى بمبادرات إدارات التعليم في نجران ،وجازان وصبيا، وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وعسير ، تجاه العمل التعليمي في الحد الجنوب ، وتجارب تلك الإدارات في التعاطي مع الظروف المحيطة ، مضيفاً : أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة الاحتفال وتنظيمه .

ورفع آل كركمان شكره تقديره لسمو أمير المنطقة ، وسمو نائبه لقاء دعمهما لبرامج التعليم ، مثمنا في ذات الوقت جهود ومساندة معالي وزير التعليم للبرامج والفعاليات الخاصة بالحد بالجنوبي .