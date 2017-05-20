 “التويجري ” يدشن  فعاليات توعوية بعنوان (سكرك في رمضان) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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“التويجري ” يدشن  فعاليات توعوية بعنوان (سكرك في رمضان)

“التويجري ” يدشن  فعاليات توعوية بعنوان (سكرك في رمضان)
المناطق - محمد آل طاوي ـ الرياض
افتتح  المدير التنفيذي لمستشفى الامير  محمد بن عبدالعزيز بالرياض الدكتور طلال التويجري اول امس الخميس  الفعاليات والمعرض المصاحب   ( سكرك في رمضان)  بالبهو الرئيسي في المستشفى اذ اشتمل معرض على معرض  توعوي تثقيفي ومحاظرات طبيه لمرضى داء السكري والذي يهدف الي توعيه المصابين بداء السكري وعلى خصوصيات التعامل مع مرض السكري أثناء فتره الصيام خلال شهر المبارك .
وقال ” التويجري ” المستشفى حريص على اقامه الانشطه والفعاليات التي تحفز المجتمع وترشده ﻻتباع سلوكيات معززه للصحه وحثه على اتخاذ المزيد من الاجراءات للحمايه من الاصابه بمختلف الامراض .
واضاف التويجري لهذا يسعى المستشفى دائما للمشاركه بالحملات التوعويه واقامه المعارض التي تصاحبها
واوضح رئيس اللجنه العلميه المنظمه الدكتور احمد العنزي أستشاري أمراض الغدد الصماء والسكري ان المعرض المقام تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك وأهميه هذه الفعاليات لمرضى داء السكري  التي ستعود عليهم بالنفع
واكد العنزي على  كيفية التحكّم بمرض السكري في رمضان، حيث اوضح أنه إذا كنت مريضًا بالسكري، وتخطط للصيام خلال شهر رمضان المبارك، فإنه من الضروري أن تستشير فريق الرعاية الصحية الذي يتولى علاجك من السكري قبل دخول شهر رمضان بمدة كافية، وذلك لأن الصيام قد يكون خطيرًا على بعض مرضى السكري، وسوف يوضح لك الفريق الطبي المعالج ما إذا كان بإمكانك الصيام بأمان خلال شهر رمضان، فإذا كنت قادرًا على الصيام، فإن هذا الفريق سوف يقدم لك النصائح والإرشادات اللازمة حول كيفية إدارة حالتك طوال شهر رمضان المبارك

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