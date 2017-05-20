 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل الرياض

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصل الرياض
المناطق _واس

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.
وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي الأمين العام لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان ، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومعالي سفير المملكة لدى الإمارات الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر وسفير دولة الإمارات لدى المملكة سعيد الظاهري ومندوب عن المراسم الملكية.

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