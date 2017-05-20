 طائرات الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تُحلق في أجواء الرياض بالعلمين السعودي والأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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طائرات الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تُحلق في أجواء الرياض بالعلمين السعودي والأمريكي

طائرات الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تُحلق في أجواء الرياض بالعلمين السعودي والأمريكي
المناطق _واس

نظم الاتحاد السعودي للرياضات الجوية احتفالية تمثلت في تحليق مجموعة من الطائرات الرياضية ذات الجناح الثابت بقيادة الكابتن فهد الزكري في سماء العاصمة الرياض حاملة العلمين السعودي والأمريكي في رسالة تُعبر عن العلاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية في هذه المناسبة أن تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الجوية لهذه الاحتفالية جاء تعبيرًا عن عمق العلاقات التي جمعت بين البلدين على مدى عقود وعلى حرص الطرفين لتطويرها نحو آفاق أرحب في المستقبل وتعزيز سبل التعاون المشترك.
فيما قال المشرف على الفعالية الدكتور مبارك السويلم :” هذه ليست المرة التي يشارك فيها الاتحاد السعودي للرياضات الجوية في مثل هذه المناسبات وهو ما يعكس دوره المهم في المساهمة الفاعلة في الجهود الهادفة الى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كان آخرها المشاركة في الاحتفال بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – في اطار برنامج مليكي ووطني في القمة.
” وفي هذا السياق أعرب الكابتن فهد الزكري عن سعادته وزملائه الطيارين في نادي الأرض والفضاء بمشاركة الاتحاد في هذه الاحتفالية، مُعربا عن أمله في ان يواصل الاتحاد مسيرته ومشاركته الفاعلة في جميع الأحداث مستقبلا من أجل المساهمة في تعزيز وترسيخ الدور الريادي الذي تلعبه المملكة اقليميا ودوليا.

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