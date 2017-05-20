رحلة التصنيع العسكري السعودي من الأمنيات إلى الحقيقة

وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، خلال قمة الرياض المنعقدةالسبت (20 مايو 2017).

وشملت توقيع اتفاقيات مشتركة بقيمة 280 مليار دولار، إضاقة لاتفاقيات أخرى ستسهم في توطين التقنية وتوفيرالوظائف.

الاتفاقيات

– توقيع الرؤية الاستراتيجية المشتركة السعودية الأمريكية

– توقيع اتفاقية في مجال التسليح

– توقيع اتفاقية في شراء وتوطين صناعات مروحيات عسكرية

– توقيع اتفاقية الرعاية الصحية “المعدات الطبية”

– توقيع اتفاقية في مجال توليد الطاقة

– توقيع اربع اتفاقيات في أنظمة الدفاع

– توقيع اتفاقية تأسيس صندوق للاستثمار في التقنية

– اتفاقية تاسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية

– التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمارات البتروكيميائية

– التوقيع على اتفاقية تأسيس صندوق للاستثمار في البنية التحتية

– التوقيع على اتفاقية تأسيس مصنع للإيثيلين في الولايات المتحدة

– التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال أعمال الحفر والتنقيب

– توقيع ست اتفاقيات لتصنيع وتوريد متعلقة بخدمات النفط والغاز

– التوقيع على اتفاقية إنشاء شركة وطنية رائدة لإدارة المشروعات

– التوقيع على اتفاقيتي تعاون في مجالات الرقمنة والبحث والتطوير

– التوقيع على اتفاقيتين في مجال التعدين

– التوقيع على اتفاقية لتطوير القدرات البشرية

– التوقيع على اتفاقية بين التجمعات الصناعية واتفاقية مصنع لقاحات طبية

– التوقيع على اتفاقية في مجلس الاستثمارات الصحية لبناء وتشغيل عدة مستشفيات في المملكة

– توقيع اتفاقيات شراء طائرات في مجال النقل الجوي

– توقيع اتفاقية في مجال الاستثمارات العقارية

وفيما يلي أبرز الصفقات المعلنة:

— قالت جنرال إلكتريك إنها وقعت صفقات قيمتها 15 مليار دولار مع السعودية تشمل سلعا وخدمات من الشركةنفسها بنحو سبعة مليارات دولار. الاتفاقات في مجالات شتى من الكهرباء والرعاية الصحية إلى النفط والغازوالتعدين وفي إطارها تقدم جنرال إلكتريك المساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء وتوفر التكنولوجيا الرقميةلعمليات أرامكو السعودية وتتعاون في البحث الطبي والتدريب.

— اتفقت إكسون موبيل والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على دراسة مشروع بتروكيماويات محتملفي مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال 2018. يشمل المشروع وحدةلتكسير الإيثان طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنويا لتغذية وحدة لأحادي إيثيلين الجلايكول.

— رايثيون تنشي وحدة أعمال رايثيون العربية للمساعدة في تطوير قدرات الدفاع والفضاء والأمن السعودية.

— لوكهيد مارتن ستدعم التجميع النهائي لما يقدر بنحو 150 طائرة هليكوبتر بلاكهوك اس-70 متعددة المهام فيالسعودية.

— جنرال داينامكس ستساعد في توطين تصميم وتصنيع ودعم العربات القتالية المدرعة.

— بدء عملية التصميم والاختيار لمنصات حفر بحري في إطار استثمار قيمته سبعة مليارات دولار على مدى عشرسنوات مع شركة روان وذلك لتملك وتشغيل مثل تلك الحفارات.

— خدمات ودراسات إضافية في مجال الحفارات النفطية في إطار توسيع نطاق مشروع مشترك مع نابورز.المشروع سيشهد استثمار تسعة مليارات دولار على مدى عشر سنوات ويخلق ما بين أربعة وخمسة آلاف وظيفةسعودية جديدة.

— مشروع مشترك جديد بين أرامكو السعودية وناشونال أويلويل فاركو لتصنيع منصات حفر بمواصفات عاليةومعدات في المملكة باستثمارات ستة مليارات دولار على مدى عشر سنوات.

— جاكوبز إنجنيرينج: مذكرة تفاهم قيمتها 250 مليون دولار لتوطين التصميم والهندسة والتوريد والبناء وخدماتإدارة المشاريع لصناعة النفط والغاز. من المتوقع أن يخلق 300 وظيفة.

— ويذرفورد وقعت مذكرة تفاهم لمشاريع قيمتها مليارا دولار لتوطين سلع وخدمات حقول النفط.

— داو كيميكال وقعت اتفاقا لبناء منشأة لإنتاج البوليمرات لتطبيقات الطلاء ومعالجة المياه ومذكرة تفاهم لدراسةجدوى استثمار مقترح في السيليكونات عالية الأداء.

— مكديرموت وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 2.8 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمداداتأرامكو السعودية.

— هانيويل وقعت مذكرة تفاهم قيمتها 3.6 مليار دولار لتسليم مشاريع لتوطين السلع والخدمات بسلسلة إمداداتأرامكو السعودية.