أهم ما استهدفته زيارة ترامب للملكة

زيارة الرئيس الامريكي للمملكة كانت تستهدف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات كبيرة تهم البلدين الكبيرين ووقعت اتفاقيات بين السعودية وواشنطن بقيمة 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين ،ومنها اتفاقيات تتضمن سلسلة من المشاريع المتعلقة بالتوطين في مجالات السلع والخدمات الموجهة لحقول النفط، ضمن برنامج “اكتفاء” ستخلق آلاف الوظائف.

ولاشك ان شركة ارمكو السعودية تواصل جهودها في الاستثمارات البترولية في مجال الزيت والغاز وهذه الجهود لعبت دور قيادي في تنوع الاقتصاد الوطني والتوسع في الصناعة المحلية عبر برنامجها الطموح “اكتفاء”.

وبرنامج زيادة القيمة المضافة الإجمالية “اكتفاء”، الذي دشنته أرامكو السعودية في ديسمبر 2015م، سيدعم تنمية قطاعات جديدة وصناعات ناشئة، في إطار زيادة المحتوى المحلي ظمن سلسلة الإمدادات من داخل المملكة وخارجها.

وبرنامج اكتفاء يلزم شركاء أرامكو من القطاع الخاص، المحلي والعالمي، بأن تكون نسبة المواد المستخدمة في كل المشاريع مع أرامكو السعودية مصنوعة في المملكة بنسبة 70% بحلول العام 2021م، كما ينتظر أن ينتج عن البرنامج نحو نصف مليون وظيفة على المدى البعيد”. وتسعى أرامكو السعودية إلى التطوير في مجال الطاقة المتجددة وذلك لتنويع مصادر الطاقة في المملكة.

كما ان استراتيجية الموارد البشرية في أرامكو السعودية تعتمد على أربعة عناصر وهي: “استقطاب المواهب، وتطوير الكفاءات والمحافظة عليها، إضافة إلى كفاءة العمل ضمن المؤسسة”.

وردم فجوة المهارات يتطلب شراكات فعالة ومستديمة مع الجهات الأكاديمية، والقطاعين الخاص والعام، إضافة إلى شراكات مع المنتجين”.

ولتحقيق النجاح في هذا المجال، ينبغي ان تكون استراتيجية الموارد البشرية في كل مؤسسة مدعومة بنظام ديناميكي، وأداء احترافي، بجانب استثمارات بعيدة المدى لتطوير الموارد البشرية منذ أن يبدأ الموظف حياته المهنية وحتى تقاعده”.