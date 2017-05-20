بلدية الرفيعة تصدر أول رخصة بناء الكترونية

أصدرت بلدية الرفيعة مؤخرا، أول رخصة إلكترونية وذلك بعد ربط البلدية إلكترونياً بأمانة المنطقة الشرقية عبر المنصة الرقمية للتكامل لتسهيل إجراءات سير المعاملات الى التحول الإلكتروني، والتيسير على المستفيدين وراحتهم.

وأوضح رئيس بلدية الرفيعة المهندس فايز سرحان الشمري أن البلدية أصدرت أول رخصة بناء إلكترونية لأحد المواطنين وذلك ضمن برنامج التحول الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

وأضاف وجاء ذلك بفضل توجيهات وحرص معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في سرعة تطبيق الإجراءات الالكترونية للخدمات البلدية للمستفيدين وبفضل القائمين على ذلك في إنجاح هذ المجهود.

وبين أنه تم معرفة الطرق التشغيلية للمنظومة الرقمية والخاصة بنظام التخطيط العمراني ونظام الأراضي ونظام رخص البناء ونظام رخص المحلات .

والجدير ذكره أن أمانة المنطقة الشرقية اطلقت مؤخراً حزمة من الخدمات ضمن المنظومة الالكترونية والتي اسهمت في ارتفاع معدلات استخدام

التقنية وانخفاض ملحوظ بالزيارات واستخدام الورقيات وهذه الخدمات ستساهم في تحسين الانتاجية والاداء ومستوى الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة ورفع كفاءة مختلف الخدمات وتفعيل قاعدة البيانات الموحدة كل هذا بهدف التيسير على المستفيدين وراحتهم وخدمتهم من المنزل دون الحاجة لزيارة الأمانة والبلديات.

كما أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه في وقت سابق كافة منسوبي الأمانة بمختلف القطاعات لاستخدام تقنية المعلومات والتيسير على المستفيدين والارتقاء بخدماتهم والتحول الرقمي لتحقيق مفهوم المدن الذكية ودعا كافة المستفيدين للاستمرار باستخدام قنوات الخدمات الإلكترونية وابداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بهدف التحسين المستمر لها وإجادتها أكثر، مؤكدا استمرارية التطوير واطلاق الخدمات وكل ما من شأنه التيسير على المستفيدين وراحتهم. www.Eamana.gov.sa

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