 إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 24 شعبان 1438 هجريا, الموافق 20 مايو 2017 ميلاديا

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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف

إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف
المناطق _القطيف

نشب حريق في منزل مكون من دورين بالقطيف انحصر الحريق بالدور الثاني وأسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق وإخلاء المصابين كما قامت بإخلاء 4 أشخاص آخرين محتجزين بالدور الأول من المنزل.

وأوضح المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري بأنه نشب حريق بمنزل مكون من دورين بحي البحر بالقطيف وانحصر الحريق بالدور الثاني .

وأضاف أن فرق الدفاع المدني قامت بإخلاء المحتجزين والسيطرة على الحريق الذي نتج عنه احتجاز وإصابة رجل وامرأة وطفلين بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة ولله الحمد ، بالإضافة إلى احتجاز 4 أشخاص بالدور الأول تم إخلائهم وهم بصحة جيدة.

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