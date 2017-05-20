إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالقطيف

نشب حريق في منزل مكون من دورين بالقطيف انحصر الحريق بالدور الثاني وأسفر عن إصابة 4 أشخاص ، وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق وإخلاء المصابين كما قامت بإخلاء 4 أشخاص آخرين محتجزين بالدور الأول من المنزل.

وأوضح المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد منصور الدوسري بأنه نشب حريق بمنزل مكون من دورين بحي البحر بالقطيف وانحصر الحريق بالدور الثاني .

وأضاف أن فرق الدفاع المدني قامت بإخلاء المحتجزين والسيطرة على الحريق الذي نتج عنه احتجاز وإصابة رجل وامرأة وطفلين بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم مستقرة ولله الحمد ، بالإضافة إلى احتجاز 4 أشخاص بالدور الأول تم إخلائهم وهم بصحة جيدة.