أمير الباحة يدشن غدا عدداً من الخدمات الإلكترونية ،ويبدأ سموه بعد غدٍ بزيارات تفقدية لمحافظات المنطقة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمقر ديوان الإمارة غداً الأحد عدداً من الخدمات الإلكترونية ضمن مشروعات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق ” ريادة ” الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

ويتضمن برنامج “ريادة ” خمسة مشروعات رئيسية تشمل الاستراتيجية والحوكمة , تقنية المعلومات , الموارد البشرية , الاتصال المؤسسي , متابعة التحوّل والتغيير , التي تمّ البدء فيها قبل أكثر من عام , عبر عدة مراحل , حيث استهدفت المرحلة الأولى منها , تجهيز البنى التحتية , بالتركيز على المشروعات التي تمسّ حياة المواطن والمقيم.

وتُركّز تلك الخدمات على الخدمات المقدمة في المسار الإلكتروني بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ,- حفظه الله – ، لتسهيل الإجراءات بإمارات المناطق , والعمل على أن تكون بيئة حضارية متجدده مواكبه لكل ماهو جديد , و تسعى وكالة شؤون المناطق من خلال هذه البرامج إلى تحقيق مفهوم “الإمارة الذكية”.

من جهة ثانية يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بعد غدٍ الاثنين زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة في قطاع السراة.

وسيكون من أولويات سموه خلال زياراته التفقدية التي تشمل محافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والعقيق ، على مدى أربعة أيام ، الإلتقاء بالمواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، وزيارة عدد من مشايخ القبائل ، والاطلاع على سير العمل ،والمشروعات التنموية .

كما سيعقد سموه في كل محافظة اجتماعاً موسعاً ، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة لمناقشة المشروعات التنوية في المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها ، فيما يفتتح سمو أمير منطقة الباحة خلال زيارته لمحافظة القرى جامع ومجمع نخال الدعوي بشمال المحافظة .