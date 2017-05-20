اتفاقيات “الطيران” و “توطين التقنية المتقدمة” توفر 29 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات

أسفرت القمة السعودية الأمريكية والتي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بالرياض عن توقيع الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين الدولتين بالاضافة إلى اتفاقيات وصفقات استثمارية بين الرياض وواشنطن في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة والبتروكيماويات، بقيمة 280 مليار دولار والتي من شأنها توفير مئات الآلاف من الوظائف للطرفين حيث ستبلغ الوظائف مايقارب 29 ألف وظيفة.

ووقع اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية في المملكة بقيمة 6 مليارات دولار ومثّل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني ، ومن الجانب الأمريكي رئيسة شركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوزن لبناء 150 طائرة هليكوبتر من طراز “بلاك هوك” في السعودية، مما يساعد المملكة على تطوير صناعاتها الدفاعية ، إضافة إلى إن شركة الدفاع الأمريكية “رايثيون” ستنشئ أيضاً فرعاً في السعودية ووافقت “جنرال ديناميكس” على “توطين التصميم والهندسة والتصنيع والدعم للمركبات القتالية المدرعة ، والتي من شأنها استحداث 4 آلاف وظيفة للسعوديين ، وتسعى الحكومة السعودية من هذه الاتفاقيات توطين الصناعات العسكرية في المملكة ودمج بين الخبرات الأمريكية والسعودية ورفع القدرات السعودية في مجال التصنيع العسكري والاستفادة من التقدم التكنولوجي الأمريكي المتطور في مجال التسليح العسكري.

وشملت الاتفاقيات تبادل مذكرة تفاهم في المجال التكنولوجي بين الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة أبتيك، ومثل الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتقنية المعلومات الدكتور مساعد العيبان ومن الجانب الأمريكي السيد براد كيويل من شركة أبتيك لتوطين التقنية الحديثة في المملكة والتي تشمل بناء مصانع لأنظمة الدفاع المتطورة ضمن رؤية المملكة 2030 ، وتسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقية توفير ما تحتاجه المملكة لحماية حدودها مع دول تشهد صراعات وحروب بالاضافة للجماعات الإرهابية التي تسعى للنيل من أمن المملكة من جهة وإيجاد أكثر من 25 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات .