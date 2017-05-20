 بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء

المناطق- عسير

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال النشطاء أنه لطلاب يعتدون على أستاذ بجامعة الملك خالد .

من جانبها كشفت جامعة الملك خالد حقيقة الفيديو ، مؤكدين أنه ليس لدكتور بالجامعة وإنما لعامل إحدى الشركات .

وأوضحت الجامعة أن الحادثة وقعت في مواقف الجامعة الخارجية ، مؤكدة أن الجهات الأمنية تتابع القضية حاليًا.

هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب يعتدون على شخص بالعصي .

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يعترضون سيارة الشخص الذي يعمل بجامعة الملك خالد ، ثم يخرجوه منها وينهالون عليه بالضرب بالعصي ، وبعد أن أوسعوه ضرباً تركوه مُلقى على الأرض تسيل منه الدماء .

وأثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل ، مطالبين بسرعة القبض على الطلاب ومحاسبتهم على ما فعلوه .

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