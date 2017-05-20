بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال النشطاء أنه لطلاب يعتدون على أستاذ بجامعة الملك خالد .

من جانبها كشفت جامعة الملك خالد حقيقة الفيديو ، مؤكدين أنه ليس لدكتور بالجامعة وإنما لعامل إحدى الشركات .

وأوضحت الجامعة أن الحادثة وقعت في مواقف الجامعة الخارجية ، مؤكدة أن الجهات الأمنية تتابع القضية حاليًا.

هذا وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب يعتدون على شخص بالعصي .

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يعترضون سيارة الشخص الذي يعمل بجامعة الملك خالد ، ثم يخرجوه منها وينهالون عليه بالضرب بالعصي ، وبعد أن أوسعوه ضرباً تركوه مُلقى على الأرض تسيل منه الدماء .

وأثار المقطع استياء رواد مواقع التواصل ، مطالبين بسرعة القبض على الطلاب ومحاسبتهم على ما فعلوه .