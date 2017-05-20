وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في محافظة الأحساء، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف على مسمى:

– مهندس مشاريع طبية: درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم الطبية الحيوية / الهندسة السريرية)، أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم في إدارة المشاريع.

– فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1438/09/04هـ.