 وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة

وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة
المناطق - الرياض

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في محافظة الأحساء، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر المركز في محافظة الأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف على مسمى:
– مهندس مشاريع طبية: درجة البكالوريوس في تخصصات (العلوم الطبية الحيوية / الهندسة السريرية)، أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم في إدارة المشاريع.
– فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير.

وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 1438/09/04هـ.

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