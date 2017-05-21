وزير المالية: الاقتصاد السعودي قوي وصلب.. نعمل في المسار صحيح

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالمملكة والامكانات التي يتملكها السوق السعودي وتم ترجمة ذلك من خلال المئات من ورش العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر التي تضمنت المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.

وقال: “وضعنا وأسسنا لبرامج رؤية المملكة 2030 التي تم الاعلان هنا مؤخراً , ومن ذلك برنامج الحكومة الذي يتعلق بتأسيس وحدة اتخاذ القرارات ولجنة تمويله ، وقد كان هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على السوق المحلي والسوق الدولي ؛ ويوضح ذلك تأسيس برنامج للبيانات وإصدار كافة البرامج الخاصة بالإعلان المالي بما في ذلك نشر التقارير الدورية التي جعلت الخصخصة مركزاً للتميز ، وكذلك الاعلان عن بعض القوانين”.

وبين أن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت والتركيز الآن على عملية التنفيذ , فهناك عشرة برامج ونركز على برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه عام 2017 لأكثر من 100 مبادرة لجهات حكومية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر المركز الاعلامي بفندق الماريوت بالرياض بمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري , أهمية التركيز حالياً على عملية التنفيذ لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير المالية أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم مع الجانب الأمريكي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي , مشيراً إلى أنه تم اليوم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة بما سيحقق رؤية المملكة 2030 لتوفير 50 بالمئة من مشتريات المملكة من الأسلحة في عام 2030.

وبين أن الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة , منوهاً بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي ونعمل في المسار صحيح وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد وزير المالية أن المملكة ستواصل دعمها لأشقائها في العالمين العربي والإسلامي, منوهاً بأن أحدى ركائز المملكة الأساسية في رؤية 2030 هي دعم أشقائها .

وحول التعرفة الجديدة لأسعار الطاقة، أكد وزير المالية أن حساب المواطن من المتوقع تطبيقه قريباُ بعد إعادة هيكلة أسعار الطاقة الذي لا يزال تحت الدراسة.