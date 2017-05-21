السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما

قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن رؤية 2030 تعتبر تحول ونقلة نوعية في تاريخ السعودية، حيث قررت المملكة التحول الاعتماد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، مبينا أن الروية تعتبر الهدف الأسمى التي تسعى السعودية تحقيقه .

وأضاف، السعودية تعتبر أمة شابة حيث أن 50 في المائة من سكانها تحت أقل من 25 عاما، إضافة إلى أن العوامل المطلوبة في نجاح الاستثمار في السعودية موجودة مثل عدد السكان وقوة السوق إضافة إلى أن كافة المجتمع السعودي حيوي ولدية قيادة شابة قوية ونابضة بالحياة .

وأوضح أن كافة هذه المكونات تسهم في النجاح والتعاون في جعل الشركات الخاصة بالمستثمرين ناجحة وجعل أيضا السعودية منصة للدخول بلدان ودول أخرى في المنطقة، لافتا إلى أن الغرض من هذا المنتدى هو من أجل عملية الانفتاح وتحسين الاستثمار .

وأفاد، أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية .

وبين وزير التجارة والاستثمار، أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديا خاصا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرا .