 السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟ شاهد.. كيف اصطاد مقيم ضباً باستخدام المياه ؟! احذر .. 50 تطبيقاً “شهيرا” تنتهك خصوصيتك على أندرويد رب ضارة نافعة.. فيروس زيكا لعلاج السرطان ! ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟ السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما تحولات رؤية 2030 .. نقل مصانع الشركات العالمية ووظائفها داخل السعودية وزير المالية: الاقتصاد السعودي قوي وصلب.. نعمل في المسار صحيح وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة شاهد الملك سلمان والرئيس “ترامب” يؤديان العرضة السعودية بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء

السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما

السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما
المناطق - الرياض

قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، أن رؤية 2030 تعتبر تحول ونقلة نوعية في تاريخ السعودية، حيث قررت المملكة التحول الاعتماد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، مبينا أن الروية تعتبر الهدف الأسمى التي تسعى السعودية تحقيقه .

وأضاف، السعودية تعتبر أمة شابة حيث أن 50 في المائة من سكانها تحت أقل من 25 عاما، إضافة إلى أن العوامل المطلوبة في نجاح الاستثمار في السعودية موجودة مثل عدد السكان وقوة السوق إضافة إلى أن كافة المجتمع السعودي حيوي ولدية قيادة شابة قوية ونابضة بالحياة .

وأوضح أن كافة هذه المكونات تسهم في النجاح والتعاون في جعل الشركات الخاصة بالمستثمرين ناجحة وجعل أيضا السعودية منصة للدخول بلدان ودول أخرى في المنطقة، لافتا إلى أن الغرض من هذا المنتدى هو من أجل عملية الانفتاح وتحسين الاستثمار .

وأفاد، أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية .

وبين وزير التجارة والاستثمار، أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديا خاصا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرا .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>