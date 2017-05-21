ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟

في أحد أهم المواقع التاريخية التي تعكس تاريخ السعودية وتوحيدها كانت هناك ضيافة بطريقة مختلفة من قبل خادم الحرمين الشريفين لضيف المملكة الكبير.

فمع دخول خادم الحرمين الشريفين و ترمب ، كانت أصوات العرضة السعودية تعلو شيئا فشيئا وسط ضرب الطبول بطريقة تعارف عليها بالعرضة.

وشرح الملك سلمان لضيفه ترمب أنها رقصة الحرب ويشترك الملك سلمان وترمب في أدائها بالقرب من حامل العلم السعودي.

ترمب حاكى المؤدين للعرضة السعودية وتماثل في حركاتهم، بينما كان الملك سلمان يردد أبيات الشعر التي يشيلها الطرفان.

خلال الدخول في جنبات القصر التاريخي الذي يضم تاريخا متعددا للسعودية إبان توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، قدمت بعض الأكلات الشعبية مع القهوة، حيث شرح الملك سلمان بعض هذه الأكلات لضيفه الكبير.

وكانت السلة تحمل التمر الفاخر و الكليجا و المعمول و الإقط الحليب المجفف و القرص الرهيف.

ومع تذوق ترمب و ميلانيا الأكلات السعودية الشعبية وخصوصاً التمر، أبدى الضيفان إعجابهم الضيافة السعودية المرحبة، على عدد من العادات العربية، واكتشفا بعض جوانب الثقافة السعودية والتراث السعودي.

وكان الرضى والإعجاب واضحاً على ضيفي المملكة العربية السعودية بالتعرف لعادات السعودية والمشاركة بها كجزء من نشاط ثقافي واجتماعي يعطي إحساساً كبيراً بالترحيب الكبير.