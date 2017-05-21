 ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟ السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما تحولات رؤية 2030 .. نقل مصانع الشركات العالمية ووظائفها داخل السعودية وزير المالية: الاقتصاد السعودي قوي وصلب.. نعمل في المسار صحيح وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة شاهد الملك سلمان والرئيس “ترامب” يؤديان العرضة السعودية بالفيديو .. طلاب بجامعة الملك خالد يعتدون على مقيم ..يثير غضب النشطاء الجبير : زيارة “ترمب” للمملكة بداية لبناء حقبة جديدة في العلاقات الثنائية اتفاقيات “الطيران” و “توطين التقنية المتقدمة” توفر 29 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات أمير الباحة يدشن غدا عدداً من الخدمات الإلكترونية ،ويبدأ سموه بعد غدٍ بزيارات تفقدية لمحافظات المنطقة جوائز بقيمة ربع مليون لمسابقة للقرآن الكريم برعاية الأمير سعود بن مشهور

ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟

ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟
المناطق - الرياض 

في أحد أهم المواقع التاريخية التي تعكس تاريخ السعودية وتوحيدها كانت هناك ضيافة بطريقة مختلفة من قبل خادم الحرمين الشريفين لضيف المملكة الكبير.

فمع دخول خادم الحرمين الشريفين و ترمب ، كانت أصوات العرضة السعودية تعلو شيئا فشيئا وسط ضرب الطبول بطريقة تعارف عليها بالعرضة.

وشرح الملك سلمان لضيفه ترمب أنها رقصة الحرب ويشترك الملك سلمان وترمب في أدائها بالقرب من حامل العلم السعودي.

ترمب حاكى المؤدين للعرضة السعودية وتماثل في حركاتهم، بينما كان الملك سلمان يردد أبيات الشعر التي يشيلها الطرفان.

خلال الدخول في جنبات القصر التاريخي الذي يضم تاريخا متعددا للسعودية إبان توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، قدمت بعض الأكلات الشعبية مع القهوة، حيث شرح الملك سلمان بعض هذه الأكلات لضيفه الكبير.

وكانت السلة تحمل التمر الفاخر و الكليجا و المعمول و الإقط الحليب المجفف و القرص الرهيف.

ومع تذوق ترمب و ميلانيا الأكلات السعودية الشعبية وخصوصاً التمر، أبدى الضيفان إعجابهم الضيافة السعودية المرحبة، على عدد من العادات العربية، واكتشفا بعض جوانب الثقافة السعودية والتراث السعودي.

وكان الرضى والإعجاب واضحاً على ضيفي المملكة العربية السعودية بالتعرف لعادات السعودية والمشاركة بها كجزء من نشاط ثقافي واجتماعي يعطي إحساساً كبيراً بالترحيب الكبير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>