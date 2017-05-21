 “لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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“لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟

“لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟
المناطق - الرياض

طلبت السفارة الأمريكية بالرياض من أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب في زيارته للمملكة، مراعاة عدد من القواعد البروتوكولية، والتقاليد الإسلامية والاجتماعية.

وشملت القائمة ما يلي:

– لا تحملق في النساء.

– لا ترتدِ الملابس الضيقة.

– لا تنتقد بسخرية المسؤولين ولا الدين الإسلامي ولا العوائل.

– لا تبد إعجابا بالجنس الأخر علانية.

– لا تناقش الأمور الجنسية علانية.

– رفع الإبهام لأعلى يعتبر سلوكًا وقحًا.

– يمنع الإشارة بالإصبع إلى الآخرين، اجعل يدك مبسوطة، واستخدم حركات الجسم.

– عند المصافحة استخدم اليد اليمنى دائما، فهي تعبير عن الاحترام، واليسرى تعبر عن عكس ذلك.

– لا تضع باطن الحذاء في وجه الآخرين، اجعل باطن الحذاء على الأرض، وانتبه عند وضع إحدى الأرجل على الأخرى، أو عند الجلوس على الأرض.

 

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