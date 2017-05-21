“لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟

طلبت السفارة الأمريكية بالرياض من أفراد الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته للمملكة، مراعاة عدد من القواعد البروتوكولية، والتقاليد الإسلامية والاجتماعية.
وشملت القائمة ما يلي:
– لا تحملق في النساء.
– لا ترتدِ الملابس الضيقة.
– لا تنتقد بسخرية المسؤولين ولا الدين الإسلامي ولا العوائل.
– لا تبد إعجابا بالجنس الأخر علانية.
– لا تناقش الأمور الجنسية علانية.
– رفع الإبهام لأعلى يعتبر سلوكًا وقحًا.
– يمنع الإشارة بالإصبع إلى الآخرين، اجعل يدك مبسوطة، واستخدم حركات الجسم.
– عند المصافحة استخدم اليد اليمنى دائما، فهي تعبير عن الاحترام، واليسرى تعبر عن عكس ذلك.
– لا تضع باطن الحذاء في وجه الآخرين، اجعل باطن الحذاء على الأرض، وانتبه عند وضع إحدى الأرجل على الأخرى، أو عند الجلوس على الأرض.
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