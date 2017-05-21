انتعاش حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في حقبة ترمب.. قفز 15 %

شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، طفرة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (منذ يناير الماضي)، إذ قفز حجم التجارة (التبادل التجاري) بين البلدين بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات أمريكية رسمية، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول 2017، نحو 9.76 مليار دولار (36.6 مليار ريال)، مقابل 8.5 مليار دولار (31.9 مليار ريال) في الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة 1.3 مليار دولار (4.7 مليار ريال).

وارتفعت الصادرات السعودية للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 64 في المائة، لتبلغ 6.18 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في الربع الأول 2016.

بينما تراجعت الواردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 3.58 مليار دولار، مقابل 4.72 مليار دولار في الربع الأول 2016.

وسجل الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضا بقيمة 2.59 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 953 مليون دولار في الربع الأول 2016.