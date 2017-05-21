 انتعاش حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في حقبة ترمب.. قفز 15 % | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انتعاش حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في حقبة ترمب.. قفز 15 % “لا ملابس ضيفة ولا رفع للإبهام”.. ما قائمة الممنوعات التي وزعت على وفد ترامب ؟ شاهد.. كيف اصطاد مقيم ضباً باستخدام المياه ؟! احذر .. 50 تطبيقاً “شهيرا” تنتهك خصوصيتك على أندرويد رب ضارة نافعة.. فيروس زيكا لعلاج السرطان ! ماذا قال الملك سلمان لترمب عن “رقصة الحرب” والأكلات الشعبية ؟ السعودية أمّة شابة قوية نابضة بالحياة.. 50 % من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما تحولات رؤية 2030 .. نقل مصانع الشركات العالمية ووظائفها داخل السعودية وزير المالية: الاقتصاد السعودي قوي وصلب.. نعمل في المسار صحيح وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب للقوات المسلحة لهذا السبب .. احذروا سناب شات وانستجرام والدليل هذه الدراسة شاهد الملك سلمان والرئيس “ترامب” يؤديان العرضة السعودية

انتعاش حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في حقبة ترمب.. قفز 15 %

انتعاش حجم التبادل التجاري السعودي الأمريكي في حقبة ترمب.. قفز 15 %

شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، طفرة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (منذ يناير الماضي)، إذ قفز حجم التجارة (التبادل التجاري) بين البلدين بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، استند إلى بيانات أمريكية رسمية، بلغ التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول 2017، نحو 9.76 مليار دولار (36.6 مليار ريال)، مقابل 8.5 مليار دولار (31.9 مليار ريال) في الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة 1.3 مليار دولار (4.7 مليار ريال).

وارتفعت الصادرات السعودية للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 64 في المائة، لتبلغ 6.18 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار في الربع الأول 2016.

بينما تراجعت الواردات السعودية من الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 3.58 مليار دولار، مقابل 4.72 مليار دولار في الربع الأول 2016.

وسجل الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضا بقيمة 2.59 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة 953 مليون دولار في الربع الأول 2016.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>