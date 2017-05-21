 إذا كنت تتميز بهذه الصفات الـ  8.. فأنت مدير ناجح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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إذا كنت تتميز بهذه الصفات الـ  8.. فأنت مدير ناجح

إذا كنت تتميز بهذه الصفات الـ  8.. فأنت مدير ناجح
المناطق - وكالات

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مجلة “بيزنس إنسايدر” الأميركية، قائمة من 8 نقاط أوجزت فيها كيف يصبح الشخص مديراً ناجحاً .

على أي حال لماذا لا نحاول أن نقوم بتحريف الترجمة أو إعادة صياغة السؤال ونجعله.. “هل مديرك ناجح؟”. فالمعتاد هو أن المدير يقوم بتقييم مرؤوسيه، ولكن لماذا لا نحاول أن نستبدل المقاعد نحن المرؤوسين الأكثرية مع المديرين الأقل عدداً بطبيعة الحال، ولو حتى لمدة 5 دقائق هي فترة محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية:

وفقا لمجلة “بيزنس إنسايدر”، هناك 8 أمور محددة ولا تخطر على البال لابد أن يقوم بها مديرنا كل يوم، والتي تشمل تبادل بعض المزحات اللطيفة معنا لفهم أن حياتنا خارج العمل على ما يرام، وهي أمور مهمة ويقوم بها أكثر المديرين وأصحاب الأعمال نجاحاً حول العالم بشكل يومي.

  1. هل يتبادل مديرك النكات معك؟

إن كل مدير عظيم يجب أن يظهر روح الدعابة لأنها تساعده على الحفاظ على تأثيره، وتجعلنا نتحمله في الأوقات الصعبة.

  1. هل يعبر مديرك عن خططه ورؤيته للشركة ويتقاسمها معك أنت وزملائك؟

إن المدير الجيد يفضل أن ينقل ويعبر عن رؤيته وخططه من أجل مستقبل الشركة وتحقيق أهدافها لباقي فريق العمل للتأكد من أننا (مرؤوسيه) نعرف بالضبط ما هو المتوقع منا وما الذي نعمل من أجله.

  1. هل يدرك مديرك أن الشركة أكبر من مجرد شخص واحد؟

يقدر المدير العظيم كل من يعملون تحت قيادته، بغض النظر عن المستوى الذي نحن عليه، لأنه يوماً ما ربما سيكون لدينا فرصة لاختيار شخص آخر ليحل محله.

  1. هل يدرك مديرك أن الناس لديهم حياة وأسرة خارج مقر العمل؟

إن المدير الرائع يعرف أننا لدينا التزامات خارج العمل، في حين أنه يتوقع منا أن نعمل بجد أثناء أوقات الدوام، فإنه يقدر أيضا أن لدينا وقتا لابد أن نخصصه للأهل والأبناء، ومواعيد الطبيب والأعياد.

  1. هل يفسح مديرك المجال أمام ظهور المزيد من القيادات؟

عوضاً عن تجميع الأتباع، يمكن للمدير المتميز أن يكفل الحماية والرعاية لنا، ليساعد البعض منا كي يصبحوا مديرين في المستقبل أيضا.

  1. هل يثني مديرك عليك أنت وزملائك عند تحقيق إنجاز ما؟

بدلا من العبارات الفضفاضة حول الشكر لكل فريق العمل على الجهد والإنجاز، ينبغي على كل مدير ذكي أن يشكر كل منا على وجه التحديد على إسهامه في النجاح بفضل إنجاز معين.

  1. هل يتحمل مديرك المسؤولية عند حدوث فشل ما؟

إن المدير القوي هو من يتحمل المسؤولية عند حدوث أي فشل، ويعترف بأن أي إخفاق من جانب فريق العمل يبدأ من عنده.

  1. هل تشعر بأن مديرك عادل عندما يحين الوقت لإنهاء التعاقد مع أحد الموظفين؟

يدرك أي مدير جيد أن القرار الخطأ في اختيار الموظفين هو جزء من خطأ اقترفه هو، وعندما يحين الوقت لإنهاء تعاقد أي منا، فإنه يتعامل معنا بشكل عادل.

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