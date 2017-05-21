 إذا أردت تعلم لغة .. فعليك بتطبيق Hello Talk للاتصال مع ناطقين بها وتصحيح قواعدها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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إذا أردت تعلم لغة .. فعليك بتطبيق Hello Talk للاتصال مع ناطقين بها وتصحيح قواعدها

إذا أردت تعلم لغة .. فعليك بتطبيق Hello Talk للاتصال مع ناطقين بها وتصحيح قواعدها
المناطق - وكالات

يعد تطبيق Hello Talk أحد التطبيقات التي تهدف إلى التواصل مع المستخدمين الآخرين حول العالم لتعلم الثقافات واللغات، فهو عبارة عن شبكة اجتماعية توفر مجموعة من أدوات التفاعل بين المستخدم، لتسهيل اكتساب المهارات اللغوية لتكون سلة التعلم والممارسة.

ويوفر التطبيق أكثر من 100 لغة حول العالم، وعند تحديد اللغة التي يريدها المستخدم بشكل فوري يبدأ برنامجه في الاتصال مع ناطقين بتلك اللغة لتبادل المهارات فيما بينهم.

وفضلا عن مزايا التواصل المباشرة وتبادل المهارات، يوفر التطبيق قائمة من الكلمات المفضلة وأداة تصحيح قواعد اللغة كتابة ونطقا ليتمكن المستخدم من التحدث باللغة المطلوبة بشكل طبيعي.

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