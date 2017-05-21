 حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد لأغلب مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد لأغلب مناطق المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد لأغلب مناطق المملكة
المناطق _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد الى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة ) .
كما يستمر هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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