 مجلس تصفية تركة “صالح الراجحي”: بيع 80 % من مخطط القدس بالرياض.. واستئناف المزاد اليوم لبيع المتبقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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مجلس تصفية تركة “صالح الراجحي”: بيع 80 % من مخطط القدس بالرياض.. واستئناف المزاد اليوم لبيع المتبقي

مجلس تصفية تركة “صالح الراجحي”: بيع 80 % من مخطط القدس بالرياض.. واستئناف المزاد اليوم لبيع المتبقي
المناطق _الرياض

أعلن مجلس تصفية عقارات “تركة الشيخ صالح بين عبدالعزيز الراجحي” أنه  تم بيع أكثر من 80%من مخطط القدس في المزاد العلني الذي أقيم أمس السبت.

وأوضح المجلس أنه لضيق الوقت سيتم استئناف المزاد اليوم الأحد الساعة الرابعة والنصف مساء.

وقال المجلس إن عدد حضور مزاد مخطط القدس بلغ نحو 1370 مزايدا، وأن المشاركة في المزايدة على البلوكات السكنية والتجارية فاقت التوقعات.

وبين أن الفترة الأولى انتهت ببيع 9 بلوكات تراوح سعر المتر فيها من 1900 إلى 4000 ريال، وبيع 14 قطعة أرض سكنية تراوح سعر المتر فيها من 1900 إلى 2360 ريالا.

وأضاف أن في الفترة الثانية تم بيع 14 بلوكا تضمنت 159 قطعة بقيم تراوح سعر المتر فيها من 1700 إلى 2150 ريالا للمتر المربع.

وحسب البيانات المتوفرة فقد تم أمس السبت الموافق 20 مايو 2017، إقامة المزاد الثالث للأصول العقارية لتركة “صالح الراجحي”، وذلك لبيع أراضي مخطط القدس بالرياض.

وتبلغ مساحة المخطط الإجمالية 707.9 ألف متر مربع، ويضم  476 قطعة أرض سكنية، و87 قطعة أرض تجارية، و4 حدائق و5 مساجد ومدرستين.

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