 محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال

محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال
المناطق _الخبر

بدأت المحكمة العامة في الخبر من خلال دائرة التنفيذ في إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي حيث بلغت ديونه نحو 11 مليار ريال.

وحسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، طرحت الدائرة منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول التي تتبعه و الحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة.

واشترطت الدائرة في ذلك أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.

وكانت محكمة التنفيذ في الخبر قد أصدرت مؤخراً حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير والحجز على أمواله وذلك بسبب تعثره في تسديد مديونيات، داخلياً وخارجياً.

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