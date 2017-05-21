محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال

بدأت المحكمة العامة في الخبر من خلال دائرة التنفيذ في إجراءات الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي حيث بلغت ديونه نحو 11 مليار ريال.

وحسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، طرحت الدائرة منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول التي تتبعه و الحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة.

واشترطت الدائرة في ذلك أن يقدم العرض عن طريق مكاتب محاماة، وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.

وكانت محكمة التنفيذ في الخبر قد أصدرت مؤخراً حكماً بالحبس التنفيذي ضد ملياردير شهير والحجز على أمواله وذلك بسبب تعثره في تسديد مديونيات، داخلياً وخارجياً.