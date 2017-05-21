الرياض تحتضن القمة الإسلامية – الأميركية

تشهد العاصمة الرياض، اليوم الأحد، قمتين يشارك بهما الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأولى خليجية أميركية، والثانية عربية إسلامية أميركية.

يذكر أن القمة العربية – الإسلامية – الأميركية، والتي تأتي في اليوم الثاني من زيارة ترمب للرياض، هي الأولى من نوعها.

وستبحث القمتان التعاون المشترك مع امريكا، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.

ولاقت القمة العربية الإسلامية التاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض ترحيباً كبيراً على المستويين العربي والإسلامي، حيث تأتي في ظروف معقدة يمر بها العالم.

ويتطلع المسلمون والعرب إلى قمم الرياض، كنافذة جديدة تؤسس لعلاقات قائمة على التواصل مع واشنطن، عملت على تنظيمها والدعوة لها جهود حثيثة قام بها ولي ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان قبل شهرين، وذلك بعد تشكيلالمملكة لتحالفين ناجحين، أحدهما إسلامي وقبله عربي، مهمتهما مرحب بها من قبل واشنطن، فالهدف واحد.. جعل العالم أكثر أمناً وسلاماً، لشعوب أكثر رفاهية.