محمد عبده يستقبل ترامب بأغنية “قمة الرياض”

استقبل الفنان محمد عبده القمة الخليجية الأمريكية على طريقته الخاصة، حيث أطلق أغنية جديدة حملت اسم “قمة الرياض”، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية.

ووفقًا لما جاء في صحيفة عكاظ، فإن الأغنية من كلمات صالح الشادي، وألحان عبد الرحمن محمد، وتُغنى باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال الشادي إن نص الأغنية يشتمل على مبادئ المملكة وموقفها من الحرب والسلام واعتزازها بتاريخها ودينها، مضيفًا: ” أتمنى أن تسهم الأعمال الفنية في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وإلغاء الفوارق بين الأمم دفعًا لمسيرة الحب والسلام”.