 “جمعت بين لقطتين الفرق بينهما 100 عام”.. شاهد: صورة الحرم المكي التي أدهشت ترامب وزوجته! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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“جمعت بين لقطتين الفرق بينهما 100 عام”.. شاهد: صورة الحرم المكي التي أدهشت ترامب وزوجته!

“جمعت بين لقطتين الفرق بينهما 100 عام”.. شاهد: صورة الحرم المكي التي أدهشت ترامب وزوجته!
المناطق- الرياض

استطاعت صورة الحرم المكي الشريف التي عُرضت أمس في معرض الفن المعاصر جذب أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، حيث أجبرتهما على الوقوف لمدة تجاوزت ثلاث دقائق لمعاينتها، والتركيز في أدق معالمها فيما قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشرح تفاصيلها لهما بأن هذا هو المسجد الحرام، وهذه هي قِبلة المسلمين.
والصورة تجمع بين صورة قديمة للمسجد، تعود للقرن التاسع عشر، من تصوير المصور عبدالغفار، وهي من أرشيف مؤسسة مكة المكرمة، وصورة أخرى جديدة للموقع نفسه، من تصوير المصور عبدالرحمن عبده، والتقطها عام 2012م.
وقال أحمد سامي عنقاوي، الفنان والمصمم الذي عمل هذه اللوحة، أن العمل تم تنفيذه عام 2013، واستغرق تنفيذه قرابة الشهر، بحسب “سبق”، وأن الفرق بين الصورتين يبلغ قرابة الـ “100 عام”، وأن مكان وقوف المشاهد سيحدد له زمن الصورة، كما بيَّن السر في تسميتها بـ”وجهة 2: 148” بأنه يقصد به القرآن الكريم السورة 2 الآية 148.
ويعتبر أحمد عنقاوي أحد أبناء مكة المكرمة، وحصل على درجة البكالوريوس في التصميم الصناعي من معهد برات في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، كذلك حصل على درجة الماجستير في الفنون التقليدية من مدرسة الأمير للفنون التقليدية بمدينة لندن في المملكة المتحدة، وهو المدير لبرنامج بيت الفنون التراثية الموجود في مدينة جدة بالحي التاريخي.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قام برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة لمعرض الفن المعاصر بالرياض على هامش زيارة الرئيس الأمريكي التاريخية الحالية للمملكة، التي ستستمر لمدة يومين.

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