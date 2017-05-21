 وزير المالية: اتفاقية الأسلحة الموقعة مع “الولايات المتحدة” للاستثمار وليس للشراء.. وستعلن التفاصيل في وقتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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وزير المالية: اتفاقية الأسلحة الموقعة مع “الولايات المتحدة” للاستثمار وليس للشراء.. وستعلن التفاصيل في وقتها

وزير المالية: اتفاقية الأسلحة الموقعة مع “الولايات المتحدة” للاستثمار وليس للشراء.. وستعلن التفاصيل في وقتها
المناطق _الرياض

قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، إن اتفاقية توطين صناعة الأسلحة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار تحقيق رؤية 2030 وذلك لتوفير 50 % من مشتريات المملكة من الأسلحة.

وأضاف الجدعان – حسبما أوردت وكالة “الأنباء السعودية” – أن  الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة، وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة.

وأكد أن الاتفاقيات الموقعة الجانب الأميركي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.

و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن توقيع اتفاقيات عسكرية بقيمة 110 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية.

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