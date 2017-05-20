 القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده موظف بنك ينقذ رهينة ويبطل عملية سطو في الصين وزير المالية: اتفاقية الأسلحة الموقعة مع “الولايات المتحدة” للاستثمار وليس للشراء.. وستعلن التفاصيل في وقتها محمد عبده يستقبل ترامب بأغنية “قمة الرياض” “جمعت بين لقطتين الفرق بينهما 100 عام”.. شاهد: صورة الحرم المكي التي أدهشت ترامب وزوجته! الرياض تحتضن القمة الإسلامية – الأميركية رئيس كوريا الجنوبية يختار وزيري الخارجية والمالية محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال مجلس تصفية تركة “صالح الراجحي”: بيع 80 % من مخطط القدس بالرياض.. واستئناف المزاد اليوم لبيع المتبقي رجال الأعمال بالقصيم: الاتفاقيات بين المملكة وأمريكا لتحقيق رؤية 2030 حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد لأغلب مناطق المملكة إذا أردت تعلم لغة .. فعليك بتطبيق Hello Talk للاتصال مع ناطقين بها وتصحيح قواعدها

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده
المناطق- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده، وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده، وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>