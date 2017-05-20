 ورشة عمل أمانة القصيم تخرج بمجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق “الإدارة المتكاملة للنفايات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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ورشة عمل أمانة القصيم تخرج بمجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق “الإدارة المتكاملة للنفايات”

ورشة عمل أمانة القصيم تخرج بمجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق “الإدارة المتكاملة للنفايات”
المناطق _بريدة

أوصت  ورشة عمل الإدارة المتكاملة للنفايات  التي نظمتها أمانة منطقة القصيم وبلدياتها نهاية الأسبوع الماضي بمركز الملك خالد الحضاري برسم الخطوط العريضة لمفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات بواقعها الحالي وتطويرها بما يتلاءم مع توجه الدولة لرؤية  2030 بشقيها البيئي والاقتصادي،ودراسة وتحديد نسبة مكونات وتركيب النفايات الصناعية والتجارية والنفايات المنزلية الصلبة لتكوين قاعدة بيانات يستند عليها في جميع الدراسات المالية والبيئية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية ، و تحفيز القطاع الخاص بإيجاد وتهيئة بيئة خصبة  للاستثمار والدخول في شراكة  لبناء الثقة لدى المستثمر وإيجاد قنوات جديدة للإيرادات، كما شملت توصيات الورشة رفع مستوى الحس البيئي للمواطن وإشراكة في المبادرات المجتمعية لجميع فئات العمرية ،وتفعيل الفرز من المصدر بالشراكة مع القطاع الخاص بما لايقل عن 5% من إجمالي النفايات التجارية خلال سنة وأوصت الورشة بدراسة إيجابيات وسلبيات تطبيق الرسوم على القطاع التجاري وتطبيق تطبيقات التتبع للمركبات الناجحة والمتوائمة مع طبيعة العمل في المملكة ،ومراجعة عقود القطاع التجاري والوصول إلى عقد موحد إلكتروني مربوط مباشرة مابين المستفيد والمقاول مع الأمانة وتفعيل دور البلديات في الرقابة.

ورشة العمل أوصت بتقليل الاعتماد على الايدي العاملة لإدارة  النفايات باستخدام أساليب فنية وتقنية حديثه ،و الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في تطبيق مفهوم لإدارة المتكاملة للنفايات  ،وإقامة ورش عمل متخصصه يشارك فيها مختصين في مجال التعامل مع النفايات وتقليل الأثر البيئي للنفايات , وضع برنامج حاسوبي خاص وفق مؤشرات آداء تقيس مدى تنفيذ الخطة المرسومة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال التي يمكن تطبيقها في المملكة.

تفعيل الفرز من المصدر في القطاعات الحكومية ذات الكثافة العالية بالنفايات التعليم, الجامعات, الصحة.بلدية المنطقة تضع خطة تنفيذية تتماشى مع توجه الأمانة ، تشكيل لجنة برئاسة أمين المنطقة ووكيل الخدمات ومدير عام النظافة و م/أحمد الجهني لتطوير وتنفيذ التوصيات ومتابعة ادائها بشكل ربع سنوي.

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