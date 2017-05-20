 بحضور خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي .. تبادل مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحضور خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي .. تبادل مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب ورشة عمل أمانة القصيم تخرج بمجموعة توصيات تهدف إلى تحقيق “الإدارة المتكاملة للنفايات” “السعودية للكهرباء” تُنفذ أطول خط هوائي ضمن مشاريع بـ 5.5 مليار ريال لتوفير 11.5 مليون برميل ديزل سنوياً القيادة تهنئ رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى يوم الوحدة لبلاده موظف بنك ينقذ رهينة ويبطل عملية سطو في الصين وزير المالية: اتفاقية الأسلحة الموقعة مع “الولايات المتحدة” للاستثمار وليس للشراء.. وستعلن التفاصيل في وقتها محمد عبده يستقبل ترامب بأغنية “قمة الرياض” “جمعت بين لقطتين الفرق بينهما 100 عام”.. شاهد: صورة الحرم المكي التي أدهشت ترامب وزوجته! الرياض تحتضن القمة الإسلامية – الأميركية رئيس كوريا الجنوبية يختار وزيري الخارجية والمالية محكمة التنفيذ بالخبر تبدأ بإجراءات الحجز على رجل أعمال بلغت ديونه 11 مليار ريال مجلس تصفية تركة “صالح الراجحي”: بيع 80 % من مخطط القدس بالرياض.. واستئناف المزاد اليوم لبيع المتبقي

بحضور خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي .. تبادل مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب

بحضور خادم الحرمين الشريفين وقادة دول مجلس التعاون والرئيس الأمريكي .. تبادل مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب
المناطق _واس

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>