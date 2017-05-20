 فرحة يتيم” برعاية ملتقى الحوار الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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فرحة يتيم” برعاية ملتقى الحوار الثقافي

فرحة يتيم” برعاية ملتقى الحوار الثقافي
المناطق _عادل الزهراني
اقام ملتقى الحوار الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفنون بجدة وبالتعاون مع دار شراف الخيري احتفالية ( فرحة يتيم )  صباح يوم الثلاثاء الماضي بمجمع ملاهي بابل لاند . من أجل إسعاد الأيتام وزرع الإبتسامة على محياهم . من جانبه وجه المشرف العام على ملتقى الحوار الثقافي  الأستاذ ، فهد الطائفي ، لكل من كانت له بصمة وفاء في هذا الحفل مثمناُ لكل المشاركين والمشاركات هذا العمل بدأً من متابعة د. عمر الجاسر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة ومرورا ب إدارة ملتقى الحوار الثقافي عنهم عميد الملتقى د. جمعان الغامدي و د. زهرة المعبي وكافة المشاركين من دار شراف الخيري ومديرته الأستاذة ، علياء القحطاني ، ومشرفات الدار ، وايضاُ شكر خاص للإ علامي ، فارس حله ، وجميع المشاركات. ⁦الدكتورة زهرة سعد المعبي المستشارة علياء حمد القحطاني الأستاذة  شهد أحمد العمري الأستاذة يسرى محمد حجازي الأستاذة ديما اسماعيل البلوشي الأستاذة  آمنة علي خشوري الأستاذة اشواق علي خشوري الأستاذة فاطمة يوسف العبادي الأستاذة مصلحه علي الشمراني الأستاذة ليلى حسن العيسى الأستاذة حنان احمد العيسى الأستاذة بثينه حسين عبدالرحمن الأستاذة مريم ابراهيم العيسى الأستاذة نعمه علي الشمراني

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