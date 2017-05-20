وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة

أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة الهلال الأحمر بالباحة عن حادث اصطدام سيارتين في تمام الساعة 9:43 صباح هذا اليوم و ذلك بعقبة الملك فهد بالباحة داخل نفق رقم 11 ،و قد تم توجيه فرقة إسعافيه من مركز إسعاف الباحة وأيضا القيادة الميدانية للموقع .

و أضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع أتضح وجود إصابتين أصابه متوفيه بالموقع وإصابة من متوسطة إلى خطيرة وتم الكشف عليها والتعامل معها إسعافا بالموقع و بعد ذلك تم نقلها لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.