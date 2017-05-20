 وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالباحة
المناطق _الباحة
أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة الهلال الأحمر بالباحة عن حادث اصطدام سيارتين في تمام الساعة 9:43 صباح هذا اليوم و ذلك بعقبة الملك فهد بالباحة داخل نفق رقم 11 ،و قد تم توجيه فرقة إسعافيه من مركز إسعاف الباحة وأيضا القيادة الميدانية للموقع .
و أضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع أتضح وجود إصابتين أصابه متوفيه بالموقع وإصابة من متوسطة إلى خطيرة وتم الكشف عليها والتعامل معها إسعافا بالموقع و بعد ذلك تم نقلها لمستشفى الملك فهد العام بالباحة.

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