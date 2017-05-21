مدير صحة تبوك يدشن التحول الإلكتروني للسجلات الطبية بمستشفى الملك خالد

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د/ غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الأحد بمركز التدريب والمؤتمرات التحول الألكتروني للسجلات الطبية لمستشفى الملك خالد وربطها بالمراكز الصحية الكترونيا وذلك بحضور مدير مستشفى الملك خالد د/ عبدالرحمن الطلوحي ومساعدي المدير العام ومدراء الإدارات .

حيث اكد مدير السجلات الطبية بمستشفى الملك خالد / عبدالعزيز العنزي أنه في طور تطوير الخدمات في المستشفى وبالتعاون مع شركة دار التقنية تم العمل على تطبيق التعامل الكترونيا للسجلات الطبية بدء من الارشفة كذلك ربطها بالمراكز الصحية الكترونيا حتى يسهل على الطبيب معرفة التاريخ المرضي للمريض من واقع ملفه الطبي .

واشار المهندس لؤي من شركة دار التقنية بان هذا الربط يهدف الى تسهيل تبادل المعلومات كذلك بإمكان الدكتور المعالج في احدى المراكز الصحية تحويل المريض الى المستشفى اكترونيا وتوضح ما تم تشخصية كذلك باستطاعته معرفة حالة المريض اثناء مراجعته دون البحث عن الملفات الورقية مثل الأمراض المزمنة حيث تكون هناك ايقونات لكل ملف مريض توضح الأمراض المزمنة لدية .

من جهة اخرى افتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د/ غرم الله بن عبدالله الغامدي ومدير مستشفى الملك خالد د/ عبدالرحمن الطلوحي المعرض التثقيفي والتوعوي عن مكافحة العدوى والمختبر والتعقيم وغسيل الايدي وذلك بمركز التدريب والمؤتمرات حيث قص الغامدي شريط الافتتاح وتجول داخل المعرض المصاحب واستمع الى شرح من قبل المشاركين كما تم توزيع المنشورات التوعوية على المراجعين كما قام المدير العام بالتوقيع على لوحة تحمل عبارة ( اوعد بغسيل يدي بالماء والصابون) .

وفي نهاية الجولة تم تكريم عدد من منسوبي مستشفى الملك سلمان العسكري لمشاركتهم في تفعيل العلاج المتكامل حقلا كما تم تكريم المشاركين في تقديم الخدمات الإسعافية لمصابي الحافلة الاردنية من أطباء وتمريض وطوارئ ومختبر والأمن .