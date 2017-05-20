 وظائف شاغرة للسعوديين بمجموعة آيا للاستثمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة للسعوديين بمجموعة آيا للاستثمار

وظائف شاغرة للسعوديين بمجموعة آيا للاستثمار
المناطق - الرياض

أعلنت مجموعة شركة آيا للاستثمار عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروعها الشركات التابعة لها في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ ذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
1- طبيب بيطري: بكالوريوس طب بيطري، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال رعاية الدواجن.
2- مسؤول جودة: بكالوريوس هندسة زراعية، خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال، إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأوضحت الشركةة، أنَّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة الوظيفة في العنوان، وذلك على البريد الالكتروني التالي: (recruitment@iya.sa) .

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