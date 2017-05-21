القمة الخليجية – الأمريكية .. نقطة انطلاق لإبادة الإرهاب والتطرف في المنطقة

انطلقت القمة الخليجية – الأمريكية في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تبحث القمة الخليجية – الأمريكية عدة مسائل، أهمها مكافحة الإرهاب، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.

وقد سبقت القمة جلسة تشاورية حضرها العديد من قادة الدول الخليجية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن نايف.

ويشارك الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى فعاليات قمتين؛ الأولى خليجية أمريكية، والثانية عربية إسلامية أمريكية.

وتبحث القمتان التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.