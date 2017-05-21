 بماذا رد الملك سعود على الرئيس ايزنهاور حينما سأله عن عقاله “هل هذا هو تاجك” ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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بماذا رد الملك سعود على الرئيس ايزنهاور حينما سأله عن عقاله “هل هذا هو تاجك” ؟!

بماذا رد الملك سعود على الرئيس ايزنهاور حينما سأله عن عقاله “هل هذا هو تاجك” ؟!
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأمريكي ايزنهاور في مذكراته عن الملك سعود رحمه الله عند زيارته إلى أمريكا في 1957: نظرت إلى العقال الذي يزين به رأسه وقلت له “جلالة الملك، هل هذا هو تاجك؟!”.

لكن رد الملك سعود كان غير متوقعا للرئيس الأمريكي، حيث ابتسم الملك وقال: كلا نحن لا نزين رؤوسنا بتيجان بل نزين رؤوسنا بخدمة شعبنا”.

وبدأ الرئيس الأمريكي، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لمدة 3 أيام تتضمن قمة أمريكية خليجية وقمة إسلامية أمريكية، ويجري خلالها ترمب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.

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