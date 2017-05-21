 لـ “توريط” التحالف.. إيران تُهرّب أسلحة كيمياوية “خطيرة” للحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 شعبان 1438 هجريا, الموافق 21 مايو 2017 ميلاديا

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لـ “توريط” التحالف.. إيران تُهرّب أسلحة كيمياوية “خطيرة” للحوثيين

لـ “توريط” التحالف.. إيران تُهرّب أسلحة كيمياوية “خطيرة” للحوثيين
المناطق - وكالات

‏‫هُرِّبت شحنة خطيرة من الأسلحة، التي تصنف على أنها أسلحة كيمياوية محظورة دولياً إلى ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح في الداخل اليمني، حسب ما أكدته مصادر عسكرية، موضحةً أن هذه الأسلحة تم إخفاؤها داخل اسطوانات أكسجين طبية، وتمريرها للانقلابيين على أنها مساعدات طبية.

وأوضحت المصادر وفقا لـ “العربية”، أن هذه الأسلحة سيتم استخدامها ضد المواطنين اليمنيين، خاصة في الحديدة لحظة قصفهم أحد المقرات العسكرية التابعة للحوثيين، وبعدها يوجه الانقلابيون الاتهام للتحالف العربي باستخدامها، بغية إحراجه أمام المجتمع الدولي.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين استلموا هذه الشحنة من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني، وكانت الشحنة على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي قامت بإرسال تلك الأسلحة تحت حراسة مشددة بقيادة أحد القياديين العسكريين الحوثيين لمدن الحديدة و صنعاء و تعز بغرض استخدامها بهجوم، وتوجيه أصابع الاتهام إلى التحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى أن التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة، لتحرير ميناء الحديدة من قبضة الانقلابيين.

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